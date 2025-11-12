DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
So entwickelt sich Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochmittag fester

12.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 34,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,47 EUR 0,84 EUR 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 34,40 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 34,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 868.161 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Bei 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,953 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 EUR, nach 0,54 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long Trade auf die Commerzbank (PJ097N)

Commerzbank-Aktie zieht kräftig an: Deutsche Bank Research verteilt Kaufempfehlung nach starkem Quartal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen