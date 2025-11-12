Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 34,06 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 34,06 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 34,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 88.971 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 13,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 145,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,953 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,13 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,44 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,01 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,47 EUR fest.

