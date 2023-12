Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Commerzbank

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 10,93 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 10,93 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 10,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.528.378 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,89 Prozent hinzugewinnen. Am 15.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,47 EUR.

Am 08.11.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

