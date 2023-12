Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,03 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 11,03 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 11,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,08 EUR. Bisher wurden heute 265.766 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,89 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,63 EUR. Dieser Wert wurde am 15.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,47 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

