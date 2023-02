Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,18 EUR

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 10,15 EUR nach. Bei 10,12 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.631.748 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,61 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 4,34 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 5,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 96,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,62 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.11.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Commerzbank dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

