Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 10,56 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 10,56 EUR abwärts. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,53 EUR nach. Bei 10,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.399.486 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 8,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,31 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,19 EUR angegeben.

Commerzbank veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig wurden 2.755,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.422,00 EUR umgesetzt.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

