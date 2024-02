Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,62 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,62 EUR. Bei 10,67 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,65 EUR. Zuletzt wechselten 227.059 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (8,31 EUR). Mit Abgaben von 21,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,353 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 08.11.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.422,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2023 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

