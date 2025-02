Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 18,99 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 18,99 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,94 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 485.823 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,52 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 2,82 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.02.2024 bei 10,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 81,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,758 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,79 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 60,32 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

