Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Mittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,12 EUR

-8,83% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 11,7 Prozent auf 10,08 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 9,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.711.659 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,08 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,65 EUR. Mit Abgaben von 78,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,34 EUR.

Am 16.02.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 1.886,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.018,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 17.05.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-, Deutsche Bank-Aktien & Co. rutschen ab - Probleme bei SVB Bank belasten

Nachhaltige Geldanlagen: Impact Investing - So funktioniert wirkungsorientiertes Investieren

Commerzbank-Aktie in Grün: Commerzbank-Tochter muss Berechnungsmethode für ökologische Wirkung grüner Fonds laut Gerichtsurteil offenlegen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com