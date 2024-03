Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 11,71 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:53 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 11,81 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.905.118 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 2,01 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 29,00 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,32 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.02.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.886,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Commerzbank-Aktie.

