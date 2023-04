Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,78 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 9,75 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,82 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.507.894 Commerzbank-Aktien.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 18,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,64 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,34 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 16.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 1.886,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

