Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 9,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 9,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.504 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,55 Prozent. Am 16.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 73,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 12,34 EUR.

Commerzbank ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

