Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 13,94 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 13,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 13,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,02 EUR. Zuletzt wechselten 4.339.394 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 2,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 9,11 EUR. Abschläge von 34,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,555 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,82 EUR angegeben.

Am 15.02.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Commerzbank-Aktie.

