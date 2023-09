Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 9,69 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,3 Prozent auf 9,69 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 9,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.333.293 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (6,97 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,10 EUR.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.363,00 EUR – eine Minderung von 15,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.795,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Commerzbank dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie gewinnt: Bernd Spalt wird neuer Risikovorstand der Commerzbank

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Commerzbank eingefahren

Commerzbank-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten