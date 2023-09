Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 9,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 9,77 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 9,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.841.892 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 6,97 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 40,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,10 EUR aus.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 2.363,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.795,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie gewinnt: Bernd Spalt wird neuer Risikovorstand der Commerzbank

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Commerzbank eingefahren

Commerzbank-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten