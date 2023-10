Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Mittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 10,04 EUR nach.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 10,04 EUR. Bei 10,01 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.035.614 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 19,57 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,15 EUR. Mit Abgaben von 28,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,25 EUR.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,46 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

