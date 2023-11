Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 10,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 10,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 128.978 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 11,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2022 bei 7,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 29,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,40 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.727,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 15.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

