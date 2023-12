Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag nahezu unbewegt

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,83 EUR.

Die Commerzbank-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,83 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,73 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,80 EUR. Zuletzt wechselten 1.624.493 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,90 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,63 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 29,52 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,47 EUR.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.422,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

