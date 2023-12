Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 10,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.033.163 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.12.2022 Kursverluste bis auf 7,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 29,97 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,47 EUR angegeben.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.422,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

