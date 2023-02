Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,08 EUR

-0,88% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 10,08 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,02 EUR nach. Mit einem Wert von 10,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.097.615 Commerzbank-Aktien.

Am 01.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,61 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,17 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 95,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 10,62 EUR.

Commerzbank gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 2.422,00 EUR, gegenüber 2.492,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,81 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 vorlegen. Am 15.02.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie etwas tiefer: Commerzbank erreicht womöglich Milliardengewinn - Rückkehr in den DAX?

DAX-Abschied von Linde ebnet den Weg für Commerzbank-Aktie

Optimismus für 2023: Goldman Sachs hebt Ausblick für Aluminiumpreis an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com