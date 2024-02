Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 10,54 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 10,54 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.930.111 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 13,95 Prozent wieder erreichen. Bei 8,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 21,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,353 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,19 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 2.755,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.422,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

