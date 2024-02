Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,53 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,54 EUR zu. Bei 10,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 185.558 Commerzbank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 12,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 21,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,353 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,19 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Rot