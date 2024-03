Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 11,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 11,77 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 11,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.635.151 Commerzbank-Aktien.

Bei 11,94 EUR markierte der Titel am 08.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 8,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 41,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,32 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.755,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.886,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Commerzbank-Aktie mit Gewinnen: Commerzbank ernennt neue COO