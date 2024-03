Fokus auf Aktienkurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

14.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 11,74 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,74 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 11,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,66 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 478.321 Stück gehandelt. Am 08.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 11,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,75 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,19 Prozent. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,552 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,32 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.886,00 EUR in den Büchern standen. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Commerzbank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell Mittwochshandel in Frankfurt: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen Commerzbank-Aktie mit Gewinnen: Commerzbank ernennt neue COO

