Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 22,17 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 22,17 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 22,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.123.967 Commerzbank-Aktien.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,19 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 12,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,35 Prozent.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,850 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,59 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 31.01.2025. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 09.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

