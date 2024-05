Notierung im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

14.05.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 14,18 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 14,18 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 14,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.728.341 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 14,33 EUR erreichte der Titel am 29.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 1,02 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,11 EUR am 18.05.2023. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 55,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,555 EUR je Commerzbank-Aktie. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,82 EUR. Am 15.02.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Commerzbank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Plus Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart zu

