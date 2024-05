Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 14,09 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 14,09 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 14,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199.733 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,33 EUR) erklomm das Papier am 29.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2023 (9,11 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 54,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,555 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,82 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,38 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 15.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

