Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 11,25 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 11,25 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 11,31 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.579.761 Stück.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 6,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Mit Abgaben von 49,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,61 EUR.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 2.363,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 04.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Commerzbank.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

