Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 11,19 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 11,19 EUR ab. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 11,17 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,24 EUR. Bisher wurden heute 4.544.321 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Gewinne von 7,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,65 EUR ab. Mit Abgaben von 49,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,61 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 17.05.2023 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.363,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.099,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

