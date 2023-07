Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,29 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,29 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 11,29 EUR zu. Bei 11,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 140.321 Commerzbank-Aktien.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.07.2022 (5,65 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 13,47 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 17.05.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 31.07.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Commerzbank eingefahren

Deutsche Bank-Aktie in Rot: Analysten werden pessimistischer

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern