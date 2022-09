Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,76 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 7,74 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 7,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.999.987 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 18,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,47 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,72 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 03.08.2022 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.795,00 EUR im Vergleich zu 2.048,00 EUR im Vorjahresquartal.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

2020 dürfte Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

