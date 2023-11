Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 10,88 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 10,88 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.940.213 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 9,41 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,63 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 29,84 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 08.11.2023. Auf der Umsatzseite standen 2.727,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.422,00 EUR umgesetzt.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

