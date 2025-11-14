DAX23.718 -1,4%Est505.662 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 -5,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,47 +2,2%Gold4.156 -0,4%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit Einbußen

14.11.25 12:04 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit Einbußen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 33,84 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,90 EUR -0,59 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,5 Prozent auf 33,84 EUR nach. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 33,74 EUR. Bei 34,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 654.707 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 38,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 11,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 58,92 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,953 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,13 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 06.11.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,44 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Commerzbank.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
