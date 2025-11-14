Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 33,59 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 3,2 Prozent auf 33,59 EUR nach. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 33,29 EUR. Bei 34,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.263.813 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 14,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 58,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,953 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,13 EUR an.

Am 06.11.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,01 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long Trade auf die Commerzbank (PJ097N)