Commerzbank Aktie News: Anleger greifen bei Commerzbank am Vormittag zu

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 7,85 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79.685 Commerzbank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,93 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 9,66 EUR.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.422,00 EUR – eine Minderung von 2,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.492,00 EUR eingefahren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 15.02.2024.

Der Verlust 2020 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

