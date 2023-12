Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag billiger

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 10,52 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 10,52 EUR. Bei 10,47 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.614.428 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 12,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.12.2022 bei 7,63 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 37,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,47 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 2.755,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Am 13.02.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

