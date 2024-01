Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag in Grün

Kurs der Commerzbank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 11,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,48 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 11,63 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,58 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.892.817 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 38,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,73 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 2.755,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.422,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,18 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittag im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX mittags

Commerzbank-Aktie und Global Payments-Aktie im Minus: Commerzbank und Global Payments melden Gründung von Joint Venture