Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 11,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 11,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,58 EUR. Bisher wurden heute 629.302 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Mit einem Zuwachs von 3,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,73 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie.

