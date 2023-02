Commerzbank Aktie News: Anleger greifen bei Commerzbank am Mittwochnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,31 EUR

2,44% Charts

News

Analysen

Um 04:06:48 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 10,22 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 10,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.567.686 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2023 auf bis zu 10,61 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 3,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 97,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 10,62 EUR angegeben.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 2.422,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.492,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie etwas tiefer: Commerzbank erreicht womöglich Milliardengewinn - Rückkehr in den DAX?

DAX-Abschied von Linde ebnet den Weg für Commerzbank-Aktie

Optimismus für 2023: Goldman Sachs hebt Ausblick für Aluminiumpreis an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com