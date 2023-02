Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,15 EUR

0,89% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 10,12 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.059 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,61 EUR an. Gewinne von 4,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,17 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 95,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,62 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.11.2022. Umsatzseitig standen 2.422,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.492,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 16.02.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie etwas tiefer: Commerzbank erreicht womöglich Milliardengewinn - Rückkehr in den DAX?

DAX-Abschied von Linde ebnet den Weg für Commerzbank-Aktie

Optimismus für 2023: Goldman Sachs hebt Ausblick für Aluminiumpreis an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Commerzbank AG