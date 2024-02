Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,49 EUR.

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 10,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,85 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,48 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.662.960 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,74 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,353 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 08.11.2023 vor. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Commerzbank-Aktie.

