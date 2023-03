Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,16 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 10,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 10,40 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 10,27 EUR. Bei 10,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 839.207 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 13,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 5,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 83,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 12,34 EUR.

Commerzbank ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 1.886,00 EUR, gegenüber 2.018,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,54 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Commerzbank die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

