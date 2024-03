Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 11,89 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,89 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 11,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.171.903 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 0,67 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,552 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent auf 2.755,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.886,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Commerzbank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

