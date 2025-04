Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Nachmittag Boden gut

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 22,65 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 22,65 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 22,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.618.619 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,19 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 11,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.08.2024 auf bis zu 12,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 46,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,841 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,53 EUR aus.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

