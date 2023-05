Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,03 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 10,02 EUR. Bei 10,16 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 9,96 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.126.810 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2022 Kursverluste bis auf 5,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 43,58 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 16.02.2023. Umsatzseitig standen 1.886,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.099,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 17.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 31.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

