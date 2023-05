Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,06 EUR

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.210.233 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,33 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,84 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 12,70 EUR.

Commerzbank ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.886,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2023 wird am 17.05.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

