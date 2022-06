Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,92 EUR

Um 15.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,1 Prozent auf 7,90 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,91 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,67 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.830.043 Stück gehandelt.

Am 21.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,51 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 16,91 Prozent Luft nach oben. Am 21.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 57,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,65 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.795,00 EUR im Vergleich zu 2.492,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

