Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,15 EUR

-0,54% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:27 Uhr bei 10,19 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 9,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,18 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.219.292 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 17,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 13,16 EUR angegeben.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – ein Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.099,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-CFO stellt weitere Aktienrückkäufe in Aussicht - Commerzbank-Aktie mit deutlichen Aufschlägen

Mai 2023: Experten empfehlen Commerzbank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Commerzbank-Aktie etwas schwächer: Commerzbank startet Aktienrückkaufprogramm am Mittwoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com