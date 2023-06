Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Commerzbank

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,18 EUR

-0,20% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,16 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 10,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 310.247 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 15,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,65 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 44,39 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,16 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 31.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-CFO stellt weitere Aktienrückkäufe in Aussicht - Commerzbank-Aktie mit deutlichen Aufschlägen

Mai 2023: Experten empfehlen Commerzbank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Commerzbank-Aktie etwas schwächer: Commerzbank startet Aktienrückkaufprogramm am Mittwoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com