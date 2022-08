Commerzbank Aktie News: Commerzbank behauptet sich am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,13 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 7,14 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,19 EUR aus. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 7,13 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 141.902 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,01 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 42,57 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,91 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz wurden 2.099,00 EUR gegenüber 2.048,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Commerzbank am 09.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Analysten erwarten für 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

